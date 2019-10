Assigeco, Santiangeli inquadra il match contro Mantova “Dobbiamo rimanere concentrati”

Intervenuto ai microfoni di Web Radio 5.9, durante la trasmissione Speak & Roll, la guardia dell’Assigeco Piacenza Marco Santiangeli ha presentato la sfida di domenica sera contro Mantova.

“Stiamo lavorando bene – le sue parole -, abbiamo svolto una preparazione intensa. Il nostro è un gruppo rinnovato, abbiamo imparato a conoscerci e in questo ci hanno aiutato molto le amichevoli. Siamo pronti per l’inizio del campionato. Mi sono trovato subito benissimo con tutta la società e la squadra. Ho scelto Piacenza per rimettermi in gioco e per cercare di avere più responsabilità in attacco, come ai tempi di Jesi. Coach Ceccarelli mi ha cercato molto e sono contento della scelta. Il mio arrivo a Mantova? Ci sono state diverse occasioni in cui si era parlato di un mio approdo agli Stings. Soprattutto nell’estate del 2017 fummo molto vicini a chiudere l’accordo.

Mantova è un’ottima squadra, può fare molto bene. Lawson e Clarke sono di altissimo livello e in più c’è un gruppo di italiani di qualità. Ci teniamo a fare bene per presentarci nel modo migliore possibile alla prima partita di campionato. Dobbiamo rimanere concentrati per 40 minuti e migliorare nell’approccio difensivo”.