Successo per il quadrangolare Under14 targato Assigeco

Una domenica di sano divertimento all’insegna della pallacanestro.

Grande successo per “Assigeco 4 You”, il torneo che ha visto impegnate al PalaCampus quattro formazioni della categoria Under 14: Assigeco Piacenza, Collegno, San Pio X Mantova e Verona hanno infatti dato vita ad una giornata intensa e ricca di emozioni.

I giovani piacentini si sono piazzati al secondo posto, dietro Collegno, che si è aggiudicata il torneo. 77-56 il punteggio della finalissima con cui i piemontesi si sono imposti, dopo aver battuto Verona in una tiratissima semifinale conclusasi sul 68-57.

Per quanto riguarda Assigeco, dopo il successo per 76-39 contro San Pio X Mantova, da segnalare due ottimi periodi durante la finale del primo posto. Gara poi decisasi con un perentorio 27-9 piazzato dal Collegno nel terzo periodo che ha, di fatto, chiuso il match. Ad imporsi nella finalina per il terzo posto è stata la Tezenis Verona, che ha battuto Mantova per 73-43.

“Una giornata trascorsa all’insegna della pallacanestro e della condivisione – commenta la società organizzatrice -, con l’ausilio della struttura del Campus anche per il pranzo di squadre e genitori”.