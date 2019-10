Assindat Colf “Iniziato il corso per badanti a Piacenza”

Grande riscontro di partecipazione al corso formativo per assistente alla persona anziana o a ridotta autonomia organizzato dalla sezione locale di Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, aderente alla Confedilizia. Le richieste di iscrizione sono state infatti superiori ai posti disponibili.

La prima lezione del corso – inaugurato venerdì scorso – è stata tenuta dal consulente del lavoro Ermanno Braghi ed è stata preceduta dai saluti introduttivi di Antonino Coppolino, presidente di Confedilizia Piacenza che mette a disposizione del Corso la propria sala runioni, e di Maurizio Mazzoni, referente responsabile di Assindatcolf a Piacenza.

Il corso – che si pone l’obiettivo di porre i frequentanti in grado di assistere con cura a casa la persona anziana o a ridotta autonomia – è gratuito e sarà articolato in 16 lezioni nel corso delle quali ai partecipanti verranno illustrate le norme che regolano il rapporto di lavoro domestico e verranno fornite diverse nozioni sulle modalità di assistenza e di mobilitazione della persona e sugli aspetti psicologici dei rapporti con la persona assistita stessa e la sua famiglia. Ci saranno anche apposite lezioni in materia di preparazione dei pasti, di pulizia della casa, di gestione del guardaroba e verranno altresì impartite le basilari regole per garantire la cura e l’igiene personale.

La maggior parte delle lezioni si svolgeranno nella sede di Assindatcolf, presso la Confedilizia di Piacenza, mentre i laboratori di cucina si terranno presso l’Accademia della cucina piacentina e gli incontri inerenti l’assistenza e la deambulazione avranno luogo alla Casa di riposo per anziani S. Giuseppe. Al termine del Corso sarà consegnato ai frequentanti un attestato di partecipazione a fronte della frequenza dell’80% delle ore di lezione.

Per informazioni sulle attività di Assindatcolf rivolgersi presso la sede di Piacenza in Via del Tempio 27-29 (Piazza della Prefettura). Uffici aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16 alle 18 (telefono 0523.327273; e-mail: assindatcolf@confediliziapiacenza.it).