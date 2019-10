“Auto elettriche o ibride, ecco cosa fare in caso di incidente”

“L’energia elettrica è invisibile ed inodore e, in caso di incidente, è necessario che i proprietari di auto elettriche o ibride adottino alcune precauzioni”.

E’ l’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia Romagna, con il presidente Mauro Sorbi, a fornire qualche utile indicazione in tal senso.”In primis – spiega -, se possibile, aprire tutti i finestrini prima di lasciare l’abitacolo; spegnere l’auto, azionare il freno a mano, lasciare l’auto in posizione di parcheggio, estrarre la chiave di avviamento e portarla con sé; mettersi a distanza di almeno 10 metri dalle auto incidentate se si ha il sospetto di un possibile incendio”.

Al momento di chiamare i soccorsi – viene sottolineato – specificare il coinvolgimento di un’auto elettrica o ibrida, fornendo marca e modello: in questo caso verranno interessati anche i vigili del fuoco. Nel frattempo non toccare mai la vettura ed evitare di inalare gas e vapori o toccare i liquidi che eventualmente possono fuoriuscire; all’arrivo dei vigili del fuoco, poi, ribadire che si tratta di una vettura elettrica/ibrida e fornire marca e modello. Le stesse precauzioni – si precisa – vanno adottate in caso di veicolo sommerso o alluvionato.

“Per agevolare e sveltire il passaggio di queste fondamentali informazioni”, l’Osservatorio lancia un appello “perché ciascuno tenga a bordo la scheda di soccorso, scheda tecnica (foglio formato A4) predisposta dalle case automobilistiche per fornire ai vigili del fuoco notizie su come intervenire per la messa in sicurezza sia dell’auto che degli eventuali occupanti. Convenzionalmente tale scheda di soccorso potrebbe essere posizionata nell’aletta parasole del conducente indicandone la presenza con un adesivo sul parabrezza”.

“Adottando queste precauzioni – concludono -, aiutiamo i soccorritori ad operare in modo veloce e corretto: quindi nessuna paura, ma è opportuno sapere come comportarsi in attesa dei soccorsi”.

In Emilia Romagna (dati aggiornati al 29/3/2019 – Fonte MIT) su un parco di 2.912.963 vetture complessive, quelle ibride o elettrice sono 32mila 176; a Piacenza sono 1.604 su un totale di quasi 187mila.