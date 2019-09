Auto fuori strada a Castell’Arquato, muore 33 enne

Schianto fatale a Sant’Antonio di Castell’Arquato (Piacenza), un morto.

L’incidente è accaduto lungo la provinciale di Castellarquato poco dopo le 22 del 30 settembre. Secondo le prime ricostruzioni una Mitsubishi, con a bordo un uomo di 33 anni residente a Lugagnano, è finita fuori strada, dopo aver urtato il guard rail vicino all’incrocio per Doppi di Castellarquato.

L’urto sarebbe stato particolarmente violento: l’auto infatti ha finito la propria corsa in un campo sul lato opposto rispetto al senso di marcia.

Subito si sono attivati i soccorsi: sul posto la Pubblica di Lugagnano e l’automedica di Fidenza, così come i vigili del fuoco di Fiorenzuola, che hanno estratto il 33enne dalle lamiere. Purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.