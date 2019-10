Auto tampona un bus in via Patrioti, all’altezza della rotonda con via IV Novembre a Piacenza.

L’incidente è accaduto poco prima delle 14 del 31 ottobre. Nessuna persona sembra essere rimasta ferita nell’impatto.

Il cofano dell’auto, una Mercedes, è andato distrutto così come è stata danneggiata anche la parte posteriore del bus.

Il mezzo, carico di studenti al rientro da scuola, si è fermato. Per i ragazzi non è restato altro che scendere e rientrare a casa a piedi.