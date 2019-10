Nell’armadio quasi mezzo chilo di marijuana, 22enne arrestato

Nel pomeriggio del 28 ottobre, intorno alle ore 15 e 30, i Carabinieri della Stazione di Piacenza Levante hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga un 22enne pregiudicato piacentino, con domicilio in città.

Secondo quanto riportato, i militari della Levante erano venuti a conoscenza del fatto che il 22enne aveva avviato un’attività di spaccio nei pressi della sua abitazione in via Stradella. Nel pomeriggio di lunedì i carabinieri, mentre in abiti civili stavano svolgendo un servizio di osservazione di noti tossicodipendenti per prevenire lo spaccio di stupefacenti, hanno quindi fermato e controllato il giovane, trovato in possesso di circa 5 grammi di marijuana e di una somma in denaro contante.

I militari hanno deciso di approfondire il controllo, perquisendo anche la dimora del giovane. Nell’armadio della sua camera da letto sono stati così trovati due rametti di marijuana di circa 100 grammi, tre confezioni di cellophane contenenti marijuana pronta allo spaccio, due bilancini di precisione, un grinder, due confezioni di cartine per confezionamento di dosi di stupefacente e 630 euro ritenuti provento di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto, il contante e complessivamente circa 450 grammi di marijuana sono stati sequestrati. Il giovane è stato portato in caserma e, dopo le formalità di rito, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e ricondotto alla sua abitazione, in attesa del rito direttissimo previsto a breve.