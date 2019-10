“Avvistati due lupi a Vallera. Danni alle aziende e alle persone: basta temporeggiare”

“Abbiamo avvistato due lupi nel tratto di strada che collega Vallera a Quartazzola”.

E’ quanto riporta, in una nota diffusa da Confagricoltura Piacenza, Matteo Cattivelli, agricoltore di Vallera e componente di Giunta di Confagricoltura. “Gli abitanti sono particolarmente spaventati, soprattutto i proprietari di animali. Non è più solo un problema che riguarda gli agricoltori, ma della cittadinanza. La fauna selvatica prolifera incontrollatamente e persino i lupi sono ormai alle porte della città”.

“Anch’io ho i lupi in azienda – rimarca sempre nella nota Filippo Gasparini, presidente di Confagricoltura Piacenza – devo dire che da quando ci sono loro, quantomeno, sono diminuite le presenze di cinghiali”. “Confagricoltura Piacenza – si legge – richiama ancora una volta l’attenzione delle Istituzioni sui problemi connessi alla proliferazione della fauna selvatica. Ungulati, cervidi e quant’altro stanno provocando danni materiali ed economici alle aziende e alla popolazione”.

“Pensando al nostro territorio abbiamo censimenti di lupi che ne registrano la presenza in collina e montagna, ma la realtà quotidiana – sottolinea ancora Gasparini – ci ha già portati a frequenti incontri in pianura, anche vicino agli abitati. La Peste Suina Africana, di cui i cinghiali sono vettori, marca sempre più stretta la nostra suinicoltura. Per il proliferare incontrollato delle specie selvatiche la sicurezza della cittadinanza è costantemente minacciata dal rischio di incidenti stradali. Abbiamo già avuto anche dei morti, mi chiedo cos’altro serva per uscire dalla logica del temporeggiamento. Il nostro è un ambiente antropizzato e rinunciarne la gestione è un gesto irresponsabile, che ne nega la natura”.

Nelle due fotografie, scattate lungo la strada di Vallera la sera del 24 ottobre, i due lupi avvistati dall’agricoltore Matteo Cattivelli.