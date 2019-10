Bakery a Teramo per allungare la striscia positiva “Massima attenzione”

Dopo una settimana di meritato riposo, la Bakery Piacenza ritorna in campo, pronta ad affrontare la sesta giornata di campionato. Lo farà domenica 27 ottobre, alle ore 18, al PalaSkà di Teramo. Gli uomini di coach Campanella arrivano da tre vittorie consecutive che li hanno proiettati diritti al primo posto in classifica, condiviso con altre squadre. L’Adriatica Press invece, ha raccolto 2 punti in 4 gare, con una da recuperare.

Nel prepartita abbiamo parlato con il gioiello dei biancorossi, Lorenzo De Zardo, best scorer della squadra. “Siamo consapevoli che in questo girone nessuna squadra è da sottovalutare, quindi con Teramo, come tutte le altre squadre, dovremo porre la massima attenzione nella preparazione della partita avendo ben chiaro come limitare le loro importanti individualità.”

Occupate, in concomitanza con altre squadre, il primo posto della classifica. Cambia qualcosa per voi, ne sentite il peso?

“Assolutamente no. Sappiamo che sono passate solo 5 giornate ed essere primi vuol dire poco, se non che questa è la strada giusta da seguire. Ci serve solo per concentrarci maggiormente in palestra e sapere che siamo diventati una delle squadre da battere.”

Ad ora sei il miglior realizzatore della squadra. Te lo aspettavi?

“Guardando le statistiche si può vedere come tutti i punti della squadra siano ben distribuiti. Il che dimostra l’ottima coesione del gruppo. Inoltre, parlando personalmente, una buona metà dei miei punti proviene da assist dei miei compagni; questa è un’altra riprova di come siamo bravi a cercarci e trovarci.”

L’Adriatica Press Teramo attualmente occupa il tredicesimo posto in classifica. Il roster è composto da dodici giocatori nati dopo il 1995, evidenziando la giovanissima età del gruppo. La mosca bianca è rappresentata dal solo Lestini (1983), che fa da leader emotivo e carismatico all’intera squadra. Gli uomini più pericolosi saranno l’ex Cento Giorgio Di Bonaventura (14.5 ppg) e, appunto, Lestini (12 ppg). Montanari è il miglior assistman con 10, mentre il miglior rimbalzista è Banach che domina sui suoi compagni con 23 (5.7 rpg)

Foto Petrarelli