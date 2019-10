Balestrieri (Gossolengo) “Rivedremo indennità degli assessori, per il sindaco resterà invariata”

Indennità giunta di Gossolengo, il sindaco Andrea Balestrieri replica alla minoranza. “Vogliamo adeguare le indennità degli assessori, ma io percepirò la stessa cifra del mio precedessore Angelo Ghillani – dice il primo cittadino -. Le maggiorazioni di indennità saranno bilanciate dai minori rimborsi che dovranno essere corrisposti per gli assessori che continueranno a lavorare, 2 contro i 3 della giunta precedente”.

Di seguito, la nota per esteso

Giusto un paio di precisazioni in merito alla campagna, quasi diffamatoria, operata dalla minoranza consiliare “insieme per Gossolengo”.

Si precisa che la delibera di giunta n. 115 del 03.08.19, oggetto di una interpellanza della minoranza, era un atto dovuto, in quanto è previsto che l’amministrazione entrante sia chiamata a definire i compensi per gli amministratori, nei primi mesi di insediamento.

Nella suddetta delibera, infatti, si precisa che il compenso è rimasto invariato rispetto alla precedente amministrazione e che si procederà eventualmente ad una valutazione ne merito a fine anno.

Se attuare l’adeguamento fosse stata veramente una nostra priorità avremmo deliberato direttamente in quella sede le variazioni .

Gli importi dichiarati dalla minoranza sono del tutto forvianti e usati per alimentare la polemica senza conoscere minimamente le reali intenzioni dell’amministrazione in carica. Nulla è stato deliberato a riguardo.

E’ certo e ribadisco il concetto espresso in consiglio comunale, che le indennità degli assessori saranno riviste. Non c’è nessun imbarazzo da parte mia nell’affermare questo.

Non si capisce infatti il motivo per il quale le precedenti amministrazioni avessero adeguato alle tabelle ministeriali (in base alla popolazione) l’indennità del sindaco Ghillani (seppur ridotta del 9%), e quella degli assessori no.

Il consigliere Ghillani è arrivato ad affermare, in consiglio comunale, che il Sindaco Balestrieri avrebbe “preso dalle casse comunali 2600 euro al mese”, cosa assolutamente priva di fondamento, anzi, falsa, come chiunque può verificare, ha accusato un assessore di essersi creato un secondo lavoro……successivamente ha deciso di interrompere il dialogo e di abbandonare la sede consiliare.

La verità è che il sottoscritto non percepirà un centesimo in più di quella che era l’indennità del sindaco Ghillani.

Ricordo anche che oltre alle indennità, nel computo del costo totale, occorre includere anche i rimborsi dovuti dal comune alle aziende per le quali gli amministratori lavorano.

Tenendo conto del fatto che solo due (tre in quella precedente) componenti dell’attuale giunta necessiteranno di questi rimborsi, questa voce di spesa sarà sicuramente inferiore al passato, bilanciando in parte la maggiorazione delle indennità.

Il buon senso nell’amministrare e la trasparenza è quello che ci hanno raccomandato le persone che ci hanno votato e credo sia l’auspicio anche di chi non lo ha fatto, Nel caso in cui le nostre decisioni in merito alle indennità impattassero in modo “drammatico” rispetto ad eventuali situazioni contingenti saremo sicuramente i primi a fare un passo indietro. Allo stesso tempo non possiamo pensare che alle “economie” sulle indennità degli assessori corrisponda automaticamente una maggiore qualità dei servizi o il mantenimento di essi o una migliore efficienza nel controllo della spesa, che dipendono semmai dalla qualità del lavoro svolto.

Questa campagna mediatica ha forse l’interessa a distrarre l’attenzione da problemi ben più seri e meritevoli di attenzione?

Andrea Balestrieri

Sindaco di Gossolengo