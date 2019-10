Biblioteca di strada, al via il laboratorio di maglia e uncinetto

Proseguono le attività della Biblioteca di strada, all’Infrangibile.

Lunedì 7 ottobre, dalle 15.30 alle 18, si rinnova l’appuntamento con il laboratorio di maglia e uncinetto, rivolto a chi ha la passione per quest’arte ma anche a coloro che desiderano imparare, potendo fruire di un ambiente piacevole e rilassante dove passare qualche ora in compagnia. La Biblioteca di strada, luogo di scambio culturale dove prendere, lasciare o condividere libri, è comunque aperta a tutti per fare nuove amicizie e trovare informazioni utili su tanti temi.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione PiacenzaPartecipa del sito web comunale o alla pagina facebook bibliotecadistrada.piacenza.