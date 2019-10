Big match al Garilli, arriva la capolista Padova. Convocati Paponi e Corradi

Deve ritrovarsi il Piacenza che sta attraversando un periodo complicato, con un solo punto portato a casa nelle ultime due partite frutto di prestazioni tutt’altro che convincenti.

A preoccupare è soprattutto la sterilità offensiva della squadra di Franzini, che in 180’ minuti contro Vis Pesaro e Feralpisalò non è stata in grado di creare occasioni degne di nota. L’assenza di Paponi, a segno a raffica nelle prime giornate, si è fatta sentire oltremisura: l’apporto di Cacia è ancora ben al di sotto delle aspettative, ma in questo momento è tutta la squadra che fatica a costruire gioco e a proporsi con costanza in fase offensiva.

Le tante partite ravvicinate non giocano sicuramente a favore dei biancorossi, considerando poi che il prossimo impegno è di quelli da cerchiare in rosso: al Garilli (sabato, ore 20.45) arriva la capolista Padova dell’ex Pesenti che dopo due ko consecutivi contro Ravenna e Triestina ha ritrovato nel turno infrasettimanale vittoria e primato con il 2-0 inflitto alla Sambenedettese.

Servirà l’ottimo Piacenza già visto contro le “big” in questa prima parte di stagione e Franzini può contare intanto sulle buone notizie che arrivano dall’infermeria: l’intera rosa è a disposizione, compresi Paponi e Corradi che hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici e andranno in panchina. “Vedremo durante la gara se sarà necessario rischiare qualcosa – spiega il tecnico -. Il Padova è una squadra molto fisica e con caratteristiche simili alle nostre, le partite ravvicinate potrebbero richiedere qualche cambio nella formazione, ovviamente giocherà chi starà meglio fisicamente”. “Possiamo e dobbiamo fare meglio – conclude -, dobbiamo tornare alla gara contro il Vicenza dove avevamo espresso tutte le nostre caratteristiche tattiche, tecniche e mentali”.

In casa Padova ha parlato il tecnico Sullo prima della partenza verso l’Emilia: “E’ stato fatto un grande lavoro fin qui da parte di giocatori e staff – le parole del tecnico Sullo riportate dal sito della società -. Il campionato si decide verso la fine del girone di ritorno. Se mi aspettavo questo primo posto a questo punto? Ho sempre cercato di dare il massimo nel momento, non ho mai pensato oltre. Il Piacenza? Ci assomiglia molto, hanno uno zoccolo duro e si sono formati prima di noi come squadra, ma sia come modulo che come interpreti ci somigliano. Prevedo grande aggressività, con il particolare che farà la differenza”.