Borgo dei Borghi, Bobbio si gioca la vittoria

Borgo dei Borghi, Bobbio si gioca la finalissima.

Dopo il lusinghiero terzo posto ottenuto lo scorso anno, il suggestivo paese dell’alta Valtrebbia punta alla vittoria nell’edizione 2019 della trasmissione “Kilimangiaro” di Rai 3, condotta da Camila Raznovich.

Stasera 20 ottobre, infatti, si terrà la puntata decisiva che vedrà gareggiare 20 borghi finalisti.

Via social è già partito, a Piacenza, il tam tam per assicurare a Bobbio il primo posto, dopo il venir meno della concorrenza di Vigoleno, altra località in gara espressione del territorio piacentino.

Tra i 20 finalisti vincerà chi avrà ottenuto il maggior numero di voti, risultante dalla sommatoria del voto popolare – espresso via televoto – e del voto della Giuria di esperti presenti in studio durante la puntata finale. In particolare, il voto popolare varrà il 50% del totale. Sarà possibile votare tramite televoto, con sms o/e telefono fisso, massimo 5 voti per utenza, non appena annunceranno il televoto, senza aspettare il servizio su Bobbio.

Il rimanente 50% sarà suddiviso tra i giurati.