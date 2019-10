Boxe, si fermano ai quarti (tra le polemiche) i Mondiali di Roberta Bonatti

Finisce tra le polemiche l’avventura ai Mondiali di Boxe femminile di Roberta Bonatti.

Allo Sport Complex di Ulan Ude (Russia) la campionessa piacentina (categoria 48 kg), cresciuta alla Salus et Virtus con il maestro Roberto Alberti e ora tesserata per l’Arma dei Carabinieri, è stata superata nei quarti di finale per split-decision (3-2) dall’inglese Resztan al termine di un ottimo incontro.

Un verdetto che non ha assolutamente convinto il Team Italia, ma il ricorso presentato è stato respinto. “Allucinanti – le parole di coach Renzin – i verdetti che hanno visto perdenti sia la Bonatti che la Severin (l’altra azzurra che gareggiava nella categoria 81 kg e nel terzo round del suo incontro aveva costretto l’avversaria, la kazaka Islambekova, a subire un conteggio, ndr). Addirittura per la Bonatti il nostro ricorso non è manco stato accettato per la visione da parte della commissione apposita, perchè il valutatore era d’accordo con il responso dei giudici. Quello della Severin è stato valutato e poi respinto. Resta il rammarico perchè sia Flavia che Roby avrebbero meritato di andare nelle semifinali”.

Un vero peccato per Roberta, che si era qualificata per i quarti dopo un grande match contro la tedesca Stark: l’accesso alla semifinale avrebbe infatti portato alla piacentina almeno la medaglia di bronzo.