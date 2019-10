BraDay, a palazzo Gotico sfila il coraggio delle donne operate al seno VIDEO

Anche quest’anno a Piacenza, nel mese dedicato alla campagna per la lotta contro i tumori al seno, sfila in passerella il coraggio delle donne operate che combattono la loro battaglia.

E’ stato Palazzo Gotico, nella serata di giovedì, la cornice del BraDay 2019, giornata internazionale per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria; una iniziativa, nata nel 2013, che ancora una volta ha visto rinnovarsi la bella collaborazione tra l’Associazione Armonia Onlus e lo stilista Martino Midali, le cui creazioni sono state indossate dalle speciali modelle.

Un’occasione per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore alla mammella, ma anche per riflettere sulla femminilità di ciascuna donna, che la malattia non può e non deve offuscare.

In passerella anche alcuni ragazzi, vestiti da “Bulla Sportwear”, per ricordare che anche gli uomini non devono mai abbassare la guardia, perché, anche se in percentuale minore, il tumore alla mammella può colpire anche loro.

