Cadeo, cambio di viabilità a tutela di commercianti e cittadini

La viabilità a Cadeo si adatta alle esigenze di cittadini. È quello che è avvenuto con il cambio di viabilità effettuata a Roveleto in via Nicotti, la strada che affianca la zona del plesso scolastico.

La via resta a senso unico – a tutela degli studenti che quotidianamente frequentano la zona – ma non sarà più percorribile in direzione strada della Ferrovia, come spiega l’assessore Massimiliano Dosi: “Ora i veicoli possono transitarvi accedendo da strada della Ferrovia in direzione via Trento/via Kennedy”.

La ragione è dettata dal cambio della viabilità realizzata con l’avvio dell’anno della mobilità a Cadeo che vieta ai veicoli di percorrere le aree più prossime al plesso scolastico dalle 7.45 alle 8.45 e dalle 16 alle 16.45. “Nelle ore mattutine e al pomeriggio, in coincidenza con l’uscita dei ragazzi, era impossibile accedere all’area dietro al Municipio – aggiunge Dosi-; problema che si riproponeva il venerdì con il mercato, che non permette nemmeno l’ingresso da viale Aldo Moro”.

A dettare il cambio – spiega il Comune – il desiderio di andare incontro ai bisogni della cittadinanza: “La mobilità sostenibile resta una delle nostre priorità. Lo stile green deve diventare abitudine – sottolinea Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo -, ma con questa azione rendiamo agevole il raggiungimento degli esercizi commerciali della zona e permettiamo ai genitori di parcheggiare nei pressi del parco giochi dove ora vi sono una ventina di posti auto”.