Cadeo Carpaneto, podio sfiorato agli italiani cronosquadre a Treviglio

Podio tricolore sfiorato per l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem ai campionati italiani cronosquadre a Treviglio.

Sabato 5 ottobre il quartetto Allievi (composto da Daniele Anselmi, Gabriele Casalini, Daniel Polato e Lorenzo Ghirardi) ha centrato il quarto posto nella categoria, conquistando così un bel risultato.

La domenica – 6 ottobre -, invece, ha visto diversi appuntamenti ricchi di piazzamenti. Partendo dall’alto, gli Junior erano di scena a Pinarolo Po (Pavia) dove sono arrivati il quarto posto del parmense Mattia Pinazzi e l’ottavo del bresciano Luca Rizzi.

Doppia top ten anche per gli Allievi a Corticelle di Dello (Brescia): sesto il bresciano Matteo Bicelli, nono il mantovano Luca Rezzaghi.

Infine, buon debutto per le ragazze del Cadeo Carpaneto nel ciclocross: a Ferentino (sede della prima tappa del Giro d’Italia) quinta posizione per la ligure Irma Siri e decima per la piemontese Marisol Dalla Pietà nella classifica per Donne Esordienti del secondo anno.

Risultati

Campionato italiano cronosquadre Allievi: 1° La Termopiave Valcavasia Junior Team (Leonardo Vardanega, Samuele Bonetto, Paolo Vendramini, Simone Griggion) 20,5 chilometri in 25 minuti 50 secondi 89, media 47,586 chilometri orari, 2° Team Bike Tartaggia (Davide Parini, Manuel Oioli, Francesco Fusi, Edoardo Mauro Alleva) a 2 secondi 16, 3° Bustese Olonia (Filippo Di Conzo, Stefano Andriotto, Tommaso Bessega, Gabriele Bessega) a 5 secondi 77, 4° Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem (Daniele Anselmi, Gabriele Casalini, Daniel Polato, Lorenzo Ghirardi) a 17 secondi 21, 5° Velo Club Sarnico (Sebastiano Minoia, Lino Colosio, Michael Vanni) a 29 secondi 41.

Juniores Pinarolo Po: 1° Mattia Bozzola (P&G GB Junior) 108 chilometri in 2 ore 37 minuti, media 41,274 chilometri orari, 2° Alessio Martinelli (Team Giorgi), 3° Damiano Valerio (GB Junior Team), 4° Mattia Pinazzi (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto), 5° Andrea Montoli (Canturino 1902), 6° Alberto Zenati (Assali Stefen Omap Gc Cadidavid), 7° Nicola Plebani (Team Giorgi), 8° Luca Rizzi (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto), 9° Lorenzo Pollicini (Canturino 1902) 10° Marco Pavesi (Team Giorgi)

Allievi Corticelle di Dello: 1° Riccardo Galante (Pavoncelli Ausonia) 81 chilometri 300 metri in 2 ore e 9 secondi, media 40,599 chilometri orari, 2° Andrea Dalvai (Veloce Club Borgo), 3° Davide Ferrari (Ausonia Csi Pescantina), 4° Luca Rinaldi (Velo Club Sarnico), 5° Luca Furlan (Ronco Maurigi Delio Gallina), 6° Matteo Bicelli (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem), 7° Marco Andreaus (Veloce Club Borgo), 8° Riccardo Bregoli (Feralpi), 9° Luca Rezzaghi (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem), 10° Michael Testa (Vallecamonica).

Ciclocross Ferentino Donne Esordienti secondo anno: 1° Anita Baima (Cicli Fiorin), 2° Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera), 3° Eleonora La Bella (Punto Bici Aprilia), 4° Bianca Perusin (DP66 Giant Smp), 5° Irma Siri (Cadeo Carpaneto), 6° Virginia Iaccarino (Sorgente Pradipozzo), 7° Giulia Rinaldoni (Bici Adventure Team), 8° Nelia Kabetaj (Borgonuovo), 9° Alice Sabatino (Jam’s Bike Team Buja), 10° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto).

Nelle foto Rodella, il quartetto Allievi del Cadeo Carpaneto ai tricolori cronosquadre di Treviglio