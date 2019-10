Cambio telecamera Ztl, domani mattina divieto di circolazione in via Sant’Antonino

Come informa il Comune di Piacenza, domani, giovedì 10 ottobre dalle 8 alle 13, sarà istituito il divieto di circolazione nel tratto di via S. Antonino tra piazza S. Antonino e via Felice Frasi.

I veicoli provenienti da largo Battisti avranno l’obbligo di svoltare in vicolo S. Martino o nella stessa via Frasi.

Dal provvedimento – necessario per consentire la sostituzione della telecamera di sorveglianza dell’accesso alla Ztl, nell’ambito del piano di aggiornamento e rinnovo del sistema di controllo dei varchi – saranno esonerati unicamente i mezzi di cantiere.

Anche le linee del trasporto pubblico urbano subiranno deviazioni.