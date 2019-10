Camminata della solidarietà a Gragnano, i proventi serviranno per progetti scolastici

Si chiama “Camminata della Solidarietà”, quella promossa dal Comune di Gragnano nella giornata di domenica 6 ottobre, perché i partecipanti possono devolvere offerte a sostegno di iniziative di cui può beneficiare l’intera comunità.

Quest’anno i destinatari erano i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi a sostegno di progetti scolastici: in particolare, per decisione del Consiglio, la somma, pari a 260 euro, verrà utilizzata quale contributo per l’acquisto di tende oscuranti nella Scuola Primaria.

“Non è tanto importante la somma raccolta – spiegano la Sindaco Patrizia Calza e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Tirelli – quanto piuttosto lo sono la partecipazione e la condivisione di progettualità da parte di rappresentanti di tutta la comunità, mettendo in gioco lo spirito di condivisione che stiamo cercando di coltivare. Ringraziamo dunque gli insegnanti, i ragazzi, i genitori, i cittadini e i volontari delle associazioni locali che si sono fatti carico dell’organizzazione, dell’accompagnamento lungo il percorso e dell’allestimento dei punti ristoro”.

La camminata, partita dal piazzale della Chiesa nel capoluogo, ha interessato diverse vie del Paese e lunghi tratti nel Parco della trebbia. A Casaliggio i partecipanti, tra cui anche alcuni simpatici amici cani, hanno imboccato la pista ciclo-pedonale “45 ° Parallelo” e sono tornati al punto di partenza.

Il prossimo appuntamento è per la primavera del 2020, nella speranza che le condizioni del tempo e la concomitanza di festività non costringa a rimandare alla stagione autunnale, come accaduto quest’anno.