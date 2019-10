Campagna tesseramento Emergency, volontari in piazza nel week end

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, in occasione della Campagna di tesseramento 2020, i volontari di Emergency saranno in numerose piazze italiane a disposizione di chi volesse sottoscrivere la tessera dell’associazione. A Piacenza saranno in Via XX settembre, angolo Via Chiapponi, dalle 9 alle 17.

“Dal 1994 – spiegano – Emergency ha offerto cure gratuite e di qualità, intervenendo in 18 Paesi. Perché la cura è un diritto di tutti, in pace e in guerra, nessuno escluso. È per questo che, ogni giorno, i medici e gli infermieri di Emergency curano le vittime della guerra in Afghanistan e in Iraq. Come i pazienti del Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Emergency a Sulaimaniya, colpiti dalle operazioni militari di Mosul, che rischiano di diventare la nuova ‘fascia vulnerabile’ della comunità irachena”.

“Ma anche le vittime della povertà, come tutti i bambini che, nonostante una malformazione al cuore, possono continuare a vivere grazie alle cure gratuite d’eccellenza ricevute nel Centro Salam di Khartoum, in Sudan. È per riconoscere la dignità e il diritto alle cure di tutti gli esseri umani che Emergency garantisce assistenza sanitaria di alta qualità in Africa dove milioni di persone non hanno accesso a cure chirurgiche”.

“Emergency è presente anche in Italia, nella Piana di Gioia Tauro, a Castel Volturno, nella provincia di Latina, in quei luoghi dove ogni giorno tanti vivono e lavorano senza nessun diritto, gli ‘invisibili’. Nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto offre assistenza infermieristica e psicologica gratuita in un momento in cui le strutture sanitarie sono in difficoltà; in tante altre città italiane garantisce assistenza medica di base a chi non riesce ad accedere al servizio sanitario”.

Per sottoscrivere la tessera di Emergency basta una donazione minima di 12 euro fino a 25 anni, di 30 euro tra 26 e 64 anni, di 20 euro oltre i 65 anni. Quest’anno, inoltre, ci sarà la possibilità di regalare la tessera a un amico con una donazione di 30 euro, senza distinzione di età. I fondi raccolti andranno a sostegno degli ospedali e dei centri sanitari di Emergency in Afghanistan, Iraq, Sierra Leone, Sudan, Uganda e Italia. Sarà anche possibile sottoscrivere la tessera online sul sito: https://tessera.emergency.it. La tessera 2020 dà diritto a ricevere la rivista trimestrale di dell’associazione.