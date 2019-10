Canottieri Ongina, esordio amaro contro Concorezzo

Nuovo anno, vecchia “storia”. Come dodici mesi fa, esordio stagionale amaro in serie B maschile per la Canottieri Ongina, sconfitta 3-0 a Concorezzo dalla Robosystem.

Stesso avversario, stesso risultato purtroppo per i piacentini, guidati come allora dal tecnico cremonese Mauro Bartolomeo. La formazione giallonera era partita bene nel primo set, arrivando a condurre 10-16, ma successivamente alcuni errori hanno aiutato la reazione di Concorezzo (orfana dell’opposto Daolio, squalificato) verso il 25-22.

Da lì è iniziata la strada in salita per i monticellesi, in difficoltà in ricezione e con un gioco scontato spesso preda del muro brianzolo e della difesa locale. Così, la formazione di Gervasoni ha bissato il punteggio del set precedente nella seconda frazione, comandando il gioco anche nel terzo e ultimo parziale, vinto 25-17. Per la Canottieri Ongina, i parametri negativi risiedono soprattutto nel numero di errori complessivo (26) e nelle difficoltà di primo tocco in fase di cambiopalla.

Sabato alle 18 esordio casalingo per Boschi e compagni, con il palazzetto di via Edison a Monticelli che ospiterà i modenesi dello Stadium Mirandola, vincitori per 3-0 al debutto contro il Valtrompia Volley.

ROBOSYSTEM CONCOREZZO-CANOTTIERI ONGINA 3-0 (25-22, 25-22, 25-17)

ROBOSYSTEM CONCOREZZO: Masciadri 9, Fumagalli 12, Schintu 17, Meneghello 4, Milani 5, Polignino 2, Picchio (L). N.e.: Asnaghi (L), Santambrogio, Reseghetti, Falgari, Speziale. All.: Gervasoni

CANOTTIERI ONGINA: Fall 3, Miranda 15, Caci 12, De Biasi 10, Boschi 3, Amorico 3, Cereda (L). N.e.: Ferrari Ginevra, Rossi (L), Perodi, Ousse, Kolev, Piazzi. All.: Bartolomeo

ARBITRI: Eleonora Spartà e Davide Di Dio Perna

NOTE: Durata set: 29’ , 28’, 26’ per un totale di 1 ora 32 minuti di gioco

Concorezzo: battute sbagliate 6, ace 3, ricezione positiva 58% (perfetta 47%), attacco 38%, muri 11, errori 15

Canottieri Ongina: battute sbagliate 10, ace 4, ricezione positiva 32% (perfetta 16%), attacco 36%, muri 7, errori 26.

Risultati prima giornata serie B maschile girone B:

Stadium Mirandola-Valtrompia Volley 3-0

Modena Volley-Ama San Martino 3-0

Robosystem Concorezzo-Canottieri Ongina 3-0

Scanzorosciate-Il Viaggiator Goloso 3-0

Acl Busseto Volley-Mgr Grassobbio 1-3

Gabbiano Mantova-Moma Anderlini Modena 2-3

Riposa: Viadana Volley

Classifica: Scanzorosciate, Modena Volley, Robosystem Concorezzo, Stadium Mirandola, Mgr Grassobbio 3, Moma Anderlini Modena 2, Gabbiano Mantova 1, Viadana Volley, Acl Busseto Volley, Valtrompia Volley, Canottieri Ongina, Ama San Martino, Il Viaggiator Goloso 0.

Nella foto di Andrea Scrollavezza, un momento del match tra Concorezzo e Canottieri Ongina