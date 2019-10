Caritas “La Giara”, da metà novembre una nuova dispensa per le famiglie in difficoltà

Il centro Caritas “La Giara” a Piacenza “raddoppia” la solidarietà verso le famiglie in difficoltà.

Oltre la sede storica in via Zani, infatti, è pronto ad aprire i battenti nel quartiere Peep, in via Radini Tedeschi, 91, un nuovo spazio che prenderà il nome di “Dispensa del Centro Caritas Giara“.

Come si può facilmente intuire, i nuovi locali saranno predisposti alla distribuzione di viveri e derrate alimentari alle persone che si trovano ad attraversare situazioni particolari di disagio ed indigenza.

“Una fascia di popolazione che vive un periodo “nero”, scuro come la notte – commenta Don Maurizio Noberini, parroco della chiesa di Santa Franca, tra le 9 della Comunità Pastorale che beneficia dei servizi de “La Giara”. Stiamo lavorando alacremente per aprire il nuovo centro entro la metà di novembre – spiega – la data esatta dovrebbe essere mercoledì 13 novembre. La sede in via Zani – precisa – rimarrà aperta e svolgerà i tradizionale servizi di ascolto e di guardaroba; mentre quella in via Radini Tedeschi, in cui saranno impiegati una 40ina di volontari, sarà destinata esclusivamente alla parte alimentare. Le modalità di accesso rimangono quelle di sempre – ha concluso -: è necessario rivolgersi al centro ascolto che eseguirà le verifiche del caso per valutare se si hanno i requisiti adatti per usufruire del servizio dispensa”.