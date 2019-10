Casa della Salute della Valtidone: tutto pronto per l’Open day di sabato 26 ottobre

Tutto pronto, a Borgonovo (Piacenza), per l’Open day della Casa della Salute della Valtidone, previsto per sabato 26 ottobre in via Seminò 20.

Ecco il programma della giornata:

– ore 9: ritrovo e accoglienza dei partecipanti, saluti delle autorità e presentazione del programma sport e disabilità, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico e il Gruppo Musicale Orione.

– ore 9.30: camminata della Salute adatta a tutti, su un percorso di circa 4 km, guidata dal Gruppo Podistico Borgonovese. Lungo il percorso pausa ristoro e presentazione del Sentiero del Tidone, in collaborazione con il gruppo Alpini di Borgonovo - ore 11.30 saluti delle autorità e distribuzione alla cittadinanza della Guida ai servizi.

Per tutta la mattinata sarà possibile visitare la Casa della Salute. L’evento si terrà anche in caso di maltempo. Si ricorda che alla Casa della Salute della Valtidone fanno riferimento i cittadini dei Comuni di Borgonovo, Castel San Giovanni, Alta Valtidone, Ziano e Pianello, per un bacino complessivo di circa 30mila utenti.