Caso Bibbiano, sabato incontro di Forza Italia “Non si lasci cadere nel vuoto quanto successo”

Il Responsabile Provinciale Seniores Forza Italia Piacenza, Roberto Malvisi, organizza sabato 26 ottobre dalle 9.45 nella sala comunale di via Taverna 39 a Piacenza un incontro dal titolo: “Parliamo di Bibbiano”.



Interverranno il Senatore Adriano Paroli (Commissario Regionale Forza Italia), Andrea Galli (Consigliere Regionale Forza Italia), Cristina Fantinati (Commissario Provinciale Forza Italia Reggio Emilia), Eleonora Poli (Comitato Autonomo Difesa della Famiglia), Federica Sgorbati (Assessore Servizi Infanzia Comune di Piacenza Forza Italia) e Jonathan Papamarenghi (Commissario Provinciale di Forza Italia). Chiuderà i lavori la Coordinatrice Regionale Seniores Forza Italia Gabriella Pezzuto.

“Ho ritenuto di organizzare questo incontro – spiega Malvisi – per non lasciar cadere nel vuoto quanto accaduto a Bibbiano e in Val d’Enza. E’ infatti necessario mettere in atto tutte le azioni possibili per evitare il reiterarsi di quanto accaduto. Il “sistema Bibbiano” è radicato in altre zone d’Italia e l’incontro vuol essere un aiuto anche per eventuali altre famiglie in difficoltà”.