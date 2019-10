Castagnata a Piacenza per i nonni della residenza “Duemiglia” di Sereni Orizzonti

Castagnata davvero gustosa quella che martedì ha coinvolto gli ospiti della Casa Residenza Anziani “Duemiglia” di Piacenza, gestita da gruppo “Sereni Orizzonti”.

Grazie al volontariato prestato dal locale gruppo di alpini, i nonni hanno infatti potuto trascorrere una mattinata di lavoro spensierato nella preparazione delle castane nonché dei festoni e dei cartelloni a tema per addobbare la sala comune. La festa nel pomeriggio, che si è tenuta anche all’esterno a causa della presenza di numerosi parenti degli ospiti della Residenza, ha quindi regalato momenti di allegria e serenità a tutti partecipanti.

La castagnata si inserisce in un fitto calendario di iniziative coordinate dall’animatrice Giulia Damoni. La CRA “Duemiglia” è struttura di degenza per persone autosufficienti e non, situata a 5 km dal centro di Piacenza e circondata da un ampio giardino. Dispone complessivamente di 75 posti letto su tre piani, distribuiti in 27 camere singole e 24 camere doppie, tutte con bagno privato e aria condizionata, arredate con particolare cura e attenzione alle necessità degli ospiti. Un’équipe multidisciplinare di professionisti garantisce nell’arco di tutte le 24 ore un servizio di assistenza qualificato. (nota stampa)