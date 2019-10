Celebrazioni 4 novembre, le limitazioni al traffico

Come informa il Comune di Piacenza, per consentire lo svolgimento della cerimonia istituzionale e delle diverse iniziative previste a celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, lunedì 4 novembre si renderanno necessarie alcune limitazioni al traffico.

Dalle 8 alle 20, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’intero perimetro di piazza Cavalli, in piazza Mercanti, in piazzale Plebiscito e in piazzetta delle Grida. Nelle ultime due sarà consentito parcheggiare ai soli mezzi operativi e a servizio della manifestazione.

Dalle 9 e 30 alle 12, in ogni caso sino al termine delle celebrazioni, sarà vietata la circolazione in tutta l’area di piazza Cavalli, con deviazione su percorsi alternativi anche per le linee del trasporto pubblico urbano. Dalle 6 alle 13 sarà inoltre vietata la circolazione all’interno della Zpru (zona di particolare rilevanza urbanistica) i veicoli con massa complessiva superiore ai 35 quintali.