Cerca di rubare frigorifero e televisore dall’isola ecologica di Sarmato, arrestato

Sorpreso a rubare materiale stoccato nell’isola ecologica del Comune di Sarmato (Piacenza).

A finire in manette, con l’accusa di furto aggravato, un 24enne nato in Romania e residente a Piacenza. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 5 ottobre, quando i carabinieri di Borgonovo, intervenuti a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa di Piacenza, hanno sorpreso il giovane mentre con un carrello stava trasportando un frigorifero.

Alla vista dei militari ha mollato tutto cercando di darsi alla fuga, ma è stato immediatamente rincorso e fermato dai militari. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, dopo aver tagliato la recinzione dell’isola ecologica, aveva già caricato su un furgone bianco due batterie e un televisore a schermo piatto. Condotto in caserma, è stato arrestato e successivamente riportato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari: sarà processato per direttissima.