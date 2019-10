Ciclismo, Andrea Piras (Aspiratori Otelli) sul podio a Castelgomberto

Podio a cronometro per Andrea Piras, atleta brianzolo dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto in luce ieri (sabato) in terra vicentina.

A Castelgomberto, lo Junior del sodalizio piacentino-bresciano ha concluso la propria prova al terzo posto, salendo su un podio di primissimo piano completato dal vincitore (e campione europeo) Andrea Piccolo e da Antonio Tiberi, fresco campione iridato di specialità. Tutti e tre hanno indossato la maglia azzurra nella prova contro il tempo ai Mondiali nello Yorkshire.

Cronometro Juniores Castelgomberto: 1° Andrea Piccolo (Team LVF) 22 minuti 49 secondi 43, media 49,958 chilometri orari, 2° Antonio Tiberi (Team Franco Ballerini Due C) a 35 secondi, 3° Andrea Piras (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) a 1 minuto 8 secondi, 4° Gidas Umbri (Team LVF) a 1 minuto 37 secondi, 5° Lorenzo Germani (Work Service Romagnano) a 1 minuto 48 secondi, 6° Davide Cattelan (Borgo Molino Rinascita Ormelle) a 1 minuto 58 secondi, 7° Eric Paties Montigner (Work Service Romagnano) a 2 minuti 16 secondi, 8° Andrea Sturaro (Work Service Romagnano) a 2 minuti 17 secondi, 9° Davide Ongaro (Sanvendemiano) a 2 minuti 19 secondi, 10° Stefano Simeoni (Sanvendemiano) a 2 minuti 20 secondi.