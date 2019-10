Ciclismo, la domenica dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto

Nuova domenica di gare per l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto, di scena su tre fronti in due settori.

Per quanto riguarda la strada, la formazione Juniores sarà di scena a Sirmione (Brescia), mentre gli Allievi dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem gareggeranno a Cesano Maderno (Monza e Brianza). Trasferta marchigiana, invece, per le ragazze del Cadeo Carpaneto, attese dalla seconda tappa del Giro d’Italia Ciclocross in programma a Corridonia (Macerata).

Al via le Esordienti secondo anno Irma Siri e Marisol Dalla Pietà e la new entry Giada Colla, di scena nelle Juniores dopo l’undicesimo posto inaugurale a Ferentino.

Nata il 26 novembre 2003 a Rho (Milano), Giada è originaria di Bareggio (Milano), località dove ha iniziato a praticare il ciclismo da G1 per tre stagioni. Da G4 è approdata nel Busto Garolfo, sodalizio che l’ha vista completare la trafila di categoria per poi maturare nei bienni da Donna Esordiente e Donna Allieva. Ora il passaggio al Cadeo Carpaneto, con cui in queste settimane parteciperà all’attività ciclocrossistica. “Il ciclocross mi piace – spiega la Colla – mentre come caratteristiche penso di essere una passista. Ho scelto il Cadeo Carpaneto perché durante l’anno ho trascorso molto tempo con le ragazze del team e mi sono trovata bene, anche con il direttore sportivo Gianluca Bergamaschi, quindi è stata una scelta dettata dall’amicizia. Nel Giro d’Italia ciclocross cerco di far bene pur affrontando il passaggio di categoria (da Allieva a Junior)”. In carriera Giada ha collezionato diversi titoli provinciali milanesi tra strada e ciclocross. Ammira Mathieu Van der Poel, studia all’istituto Alberghiero e come hobby le piace cucinare.