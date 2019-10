“Cinquanta euro per le bandiere tricolore”, allarme truffa in vista dell’adunata alpina

Cinquanta euro per affissare in negozio bandiere per l’adunata degli alpini: scatta l’allarme truffa a Piacenza.

Lo scrive in un post su facebook il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sara Soresi, che riporta il messaggio arrivatogli da un esercente:

“Questa mattina – si legge – è passato un signore che mi ha lasciato delle bandiere per l’adunata degli alpini da appendere fuori dal negozio, mi ha chiesto €50 e i dati per la fattura ma non mi ha lasciato ricevute quando l’ho pagato. Ho letto su Internet che potrebbe essere una truffa, se qualche altro esercizio commerciale viene contattato da questa persona per piacere prendete la targa e provate a prendere le generalità è un uomo sulla sessantina con carnagione abbronzata, gira su Panda azzurra.

L’associazione alpini – conclude il post – ha confermato che loro sono estranei alla cosa e assolutamente non utilizzano queste procedure”.

L’ADUNATA – Il 19 e 20 ottobre Piacenza ospiterà il Raduno del Secondo Raggruppamento del Nord Italia (Emilia e Lombardia). In quei giorni nella nostra città sono attese circa 25mila persone per quello che si preannuncia una sorta di “revival” in tono minore della grande Adunata Nazionale del maggio 2013. In occasione dell’evento da qualche settimana gli uomini della sezione piacentina sono impegnati nell’affissione di bandierine tricolore in diverse zone della città.