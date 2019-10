Cives, al via la 19esima edizione con la prolusione di Girolamo De Michele

Ad aprire la XIX edizione del corso di formazione “Cives”, venerdì 11 ottobre ore 20 e 45, presso la sede dell’Università Cattolica di Piacenza, sarà la prolusione di Girolamo De Michele, autore con Umberto Eco del libro “La storia della bellezza”. L’incontro è aperto al pubblico.

“Bello da Dio” è il titolo di questa edizione di Cives, lo Spazio di Formazione Civica offerto dall’Università Cattolica e dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio, che quest’anno esplora il tema della ricerca del bello, non in senso puramente estetico, ma piuttosto una ricerca esistenziale che coinvolge sicuramente l’arte e la natura, ma anche il vivere sociale, le città, il lavoro quotidiano, la politica, l’economia, il rispetto dell’ambiente e soprattutto noi stessi, il nostro sentirci “in armonia”.

Nel percorso si approfondiranno con studiosi, psicologi e docenti, i temi legati alla ricerca del bello, declinando i vari ambiti in cui la Bellezza si rivela un valore aggiunto e ci permette di non accontentarci delle situazioni attuali, per aprirci a prospettive positive per il futuro.

“Come sempre Cives è destinato a persone che desiderano approfondire in modo laico e libero i dilemmi del nostro tempo e le questioni sociali per leggere e interpretare insieme le sfide dei nostri tempi” – commentano gli organizzatori.

Alla prolusione di venerdì 11, seguirà un ciclo di 12 incontri serali per chiudere con l’assemblea finale aperta al pubblico di venerdì 6 marzo “Cives parla alla civitas”, in cui esperti, nuove generazioni, cittadini e istituzioni locali si interrogano sul nostro futuro.

LOCANDINA E MODULO ISCRIZIONE CIVES 2019