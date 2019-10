Coltivare la biodiversità, Baia del Re in festa per la Giornata per la custodia del Creato

Tanti gli appuntamenti alla Baia del Re a Piacenza in programma domenica 6 ottobre in occasione della XIV edizione della Giornata Nazionale per la custodia del Creato, voluta come ogni anno dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

Questa edizione rappresenta per la Chiesa italiana – come si legge nel messaggio della CEI – “un’occasione per conoscere e comprendere quella realtà fragile e preziosa della biodiversità, di cui anche la nostra terra è così ricca. Proprio il territorio italiano, infatti, è caratterizzato da una varietà di organismi e di specie viventi acquatici e terrestri, a disegnare ecosistemi che si estendono dagli splendidi boschi delle Alpi – le montagne più alte d’Europa – fino al calore del Mediterraneo”.

L’esortazione dell CEI è quella di farsi “custodi della terra e della biodiversità che la abita”: “Sarà importante favorire le pratiche di coltivazione realizzate secondo lo spirito con cui ilmonachesimo ha reso possibile la fertilità della terra senza modificarne l’equilibrio. Sarà necessario utilizzare nuove tecnologie orientate a valorizzare, per quanto possibile, il biologico”.

“Sarà altresì importante conoscere e favorire le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca, che studiano la biodiversità e operano per la conservazione di specie vegetali e animali in via di estinzione. Si tratterà, ancora, di opporsi a tante pratiche che degradano e distruggono la biodiversità: si pensi al land grabbing, alla deforestazione, al proliferare delle monocolture, al crescente consumo di suolo o all’inquinamento che lo avvelena; si pensi altresì a dinamiche finanziarie ed economiche che cercano di monopolizzare la ricerca (scoraggiando quella libera) o addirittura si propongono di privatizzare alcune tecnoscienze collegate alla salvaguardia della biodiversità”.

“Ma andranno pure contrastati – con politiche efficaci e stili di vita sostenibili – quei fenomeni che minacciano la biodiversità su scala globale, a partire dal mutamento climatico. Occorrerà alcontempo potenziare tutte quelle buone pratiche che la promuovono: anche per l’Italia la sua valorizzazione contribuisce in molte aree al benessere e alla creazione di opportunità di lavoro, specie nel campo dell’agricoltura, così come nel comparto turistico. Ed ha pure un grande valore il patrimonio forestale, di cui l’uragano Vaia ha mostrato la fragilità di fronte al mutamento climatico”.

Alla Baia del Re a Piacenza, dalle 15 alle 18, una festa con musica, merenda, banchetti e una serie di laboratori, dalla cura dell’orto alla scoperta della biodiversità. E’ inoltre in programma una visita guidata nel parco della Baia del Re, e non mancheranno iniziative per i più piccoli.

LA LOCANDINA CON IL PROGRAMMA