Come curare orti e giardini, apre uno sportello gratuito alla Biblioteca di Strada

Si chiama “Orto in fiore” ed è il nuovo sportello operativo presso la Biblioteca di strada dell’Infrangibile, ogni giovedì dalle 16 alle 18.30, grazie alla collaborazione con l’Associazione Laureati in Scienze Agrarie e Forestali di Piacenza e con volontari esperti del settore.

Si tratta di un servizio gratuito cui è possibile rivolgersi per consulenze agronomiche sulla gestione del verde privato, dei giardini e degli orti (anche in terrazza), nonché degli orti urbani. Lo sportello è inoltre a disposizione per fornire informazioni su tematiche legate all’ambiente.

Eventuali quesiti possono essere trasmessi, anche via mail, all’indirizzo partecipazione@comune.piacenza.it .