Come proteggere le superfici metalliche e aumentarne le prestazioni

I metalli sono dei materiali largamente usati in qualsiasi ambito, in grado di prestarsi ad ogni tipo di utilizzo e impiego. Allo stesso tempo, però, per evitare problemi di usura e deterioramento, come la corrosione e l’ossidazione, è possibile applicare dei rivestimenti superficiali specifici, in grado di migliorarne le prestazioni e proteggere le strutture a lungo. Ecco alcune soluzioni tecnologicamente avanzate per il trattamento dei metalli.

Ossidazione dei metalli: come contrastarla?

Uno dei problemi più comuni che interessa le superfici metalliche è l’ossidazione, un fenomeno naturale che porta al lento ma inesorabile deterioramento del rivestimento. Questo processo fisico-chimico è causato dall’esposizione agli agenti atmosferici, in particolare all’ossigeno, che in misura differente a seconda della composizione della lega metallica possono provocarne l’usura, fino a creare danneggiamenti e rotture. Per evitarlo bisogna proteggere il rivestimento esterno, tuttavia le soluzioni tradizionali non sempre permettono di ottenere risultati validi.

Ad esempio un intervento classico è la verniciatura, adoperando prodotti che salvaguardano la superficie applicando uno strato protettivo. Si tratta di un modo semplice per allungare la vita del materiale, allo stesso tempo non è l’opzione migliore disponibile sul mercato. Per ottenere un risultato efficace bisogna invece eseguire un trattamento o applicare un rivestimento superficiale, in base alle prestazioni che si vogliono ottenere e alle condizioni d’impiego del componente.

Procedimenti specifici, dai pretrattamenti come la nichelatura alle applicazioni protettive sulla parte esterna, permettono di mettere al riparo la struttura metallica. In questi casi si può realizzare uno strato protettivo, le cui caratteristiche sono strettamente legate alle esigenze di utilizzo dell’elemento in metallo, per migliorare alcune proprietà e accrescere le prestazioni del materiale. La soluzione tecnica è dunque quella più efficace, duratura e affidabile.

Come evitare la corrosione delle superfici metalliche

Un altro problema tipico dei metalli, specialmente quelli non trattati, è la corrosione. Anche questo è un fenomeno naturale, che si manifesta per l’intervento degli agenti atmosferici che intaccano la composizione interna delle strutture metalliche. Tra le conseguenze più comuni c’è la classica ruggine, che provoca il veloce deterioramento della superficie esterna, minando l’integrità di qualsiasi elemento, soprattutto quelli sottoposti a condizioni ambientali particolari.

A differenza dell’ossidazione, che avviene soltanto in presenza di ossigeno ed è dovuta alla perdita di elettroni, la corrosione può generarsi anche per la presenza di gas, acqua salata e polveri industriali. Tale aspetto la rende una problematica abbastanza tipica all’interno delle industrie, che hanno bisogno di trattare le superfici metalliche in maniera adeguata, seguendo operazioni di protezione passiva o attiva.

Quest’ultime sono ovviamente le più efficaci, in quanto vanno a migliorare la resistenza chimica del materiale, utilizzando delle soluzioni tecniche che ne ottimizzano l’isolamento e l’impermeabilità. Ad esempio, applicando degli strati di spessore variabile, in base al risultato che si vuole ottenere, si ottiene un componente più efficiente e robusto, in grado di garantire prestazioni elevate nel lungo periodo, inoltre è richiesta una manutenzione meno assidua e si può beneficiare di un rischio minore di rotture e altri inconvenienti.

Come aumentare l’isolamento termico dei metalli

I metalli sono per antonomasia dei buoni conduttori, per questo motivo sono utilizzati per il trasporto della corrente elettrica e le loro proprietà di conduttività, tuttavia non tutti i materiali possiedono le medesime qualità. Alcune leghe infatti presentano degli indici elevati di dispersione termica, perciò è opportuno eseguire dei trattamenti tecnici per migliorarne l’isolamento termico. Ciò è richiesto anche per motivi legati all’impiego del componente, ad esempio per questioni di sicurezza o di una maggiore efficienza energetica del macchinario.

Interventi risolutivi molto apprezzati prevedono sempre l’applicazione di un rivestimento superficiale specifico, un procedimento che consente di donare al metallo nuove proprietà isolanti, per resistere alle alte temperature mantenendo tutte le caratteristiche iniziali. Tra gli impieghi più comuni ci sono le componenti delle stufe, dei forni, dei piani cottura, i macchinari industriali, gli utensili da lavoro e le strutture di sicurezza antincendio.

In alcuni casi è possibile ottenere risultati multipli, agendo sia sul miglioramento dell’isolamento termico che su altre proprietà, come l’antiaderenza, la durezza e la conducibilità elettrica, in base alle necessità del progetto o del singolo elemento metallico. I trattamenti superficiali rappresentano dunque una delle soluzioni migliori attualmente disponibili, in grado di adattare ogni metallo alle esigenze di applicazione, perciò si tratta senza dubbio di un intervento da prendere in considerazione per un risultato affidabile e duraturo.