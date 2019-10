Commemorazione defunti, per i parenti sondaggio sui servizi cimiteriali

Nota stampa

Tutto pronto nei cimiteri cittadini di Piacenza per accogliere chi in questi giorni andrà a rendere omaggio ai propri cari.

In occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre i cancelli sono aperti con orario continuato dalle 8 alle 18 da lunedì 28 ottobre e lo rimarranno fino a domenica 3 novembre compresa. Gli uffici di via Caorsana 26 fino al 2 novembre seguiranno l’orario 8-17, mentre domenica 3 novembre apriranno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.

A partire dal 28 ottobre e fino al 4 novembre inoltre è prevista un’innovativa ricerca ideata dalla Piacenza Servizi Cimiteriali: due addetti dell’istituto di sondaggi Emisphera saranno presenti agli ingressi principali per sottoporre, a chi si renderà disponibile, un questionario sui servizi offerti nella struttura urbana. Fra le domande a cui i visitatori potranno rispondere ci sarà il grado di soddisfazione generale, un giudizio sulla pulizia e sul decoro, sull’illuminazione votiva, sugli orari di apertura degli uffici e sulla disponibilità del personale.

Insomma, un’indagine a trecentosessanta gradi per capire cosa funziona e dove invece i piacentini ritengono sia necessario intervenire per rendere più agevole la visita ai propri cari scomparsi. I dati raccolti verranno poi analizzati dall’istituto di sondaggi nei prossimi mesi.

Intanto, proprio in questi giorni la Piacenza Servizi Cimiteriali sta spedendo a casa dei piacentini il bollettino per il pagamento del servizio di luci votive. Gli uffici di via Caorsana 26 sono a disposizione per ogni chiarimento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 , il martedì e il giovedì con orario continuato dalle 8.30 alle 17, telefono 0523.610334, fax 0523.1734453, email cimiteri.piacenza@coopbarbarab.it