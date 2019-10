Con Gustüs Piacenza i Sapori Gettonati arrivano in Sant’Agostino

E’ in arrivo il primo evento che unirà, a Piacenza, arte, vino, musica e tipicità piacentine.

Tutto questo è “Gustüs”, in programma sabato 12 e domenica 13 Ottobre nell’incantevole Chiesa di Sant’Agostino.

PROGRAMMA

COSA MANGIAMO – Produttori d’eccellenza alla scoperta dei sapori tipici piacentini e non. Salumi, formaggi, selezione di grana, giardiniera e dolci. Primi piatti di pasta fresca e secondi piatti d’autunno.

*Piatti vegetariani / gluten free*

Attenti a quei tre: La Pizza+1, Pizzavacca, Capitelli presentano “La Pinsantina”, la pinsa piacentina.

COSA BEVIAMO – Cantine del territorio, etichette nazionali e una selezione dei migliori champagne e Cava. I succhi e i nettari di Az. Agr. Pizzavacca. I Cocktail d’autore firmati Battisti e il Birrificio Buttiga. Se bevi, non guidare.

La novità? SI MANGIA E SI BEVE CON I GETTONI! Ingresso evento e i primi 12 gettoni € 15. Calice e porta calice te li diamo noi!

MUSICA & SHOW

SABATO 12 OTTOBRE:

Gigi Proiettile / Mike Frigoli Trio

Consorzio Piacenza Alimentare con “Destinazione Piacenza”

Andrea Baldini con “VinoVeritas” incontra le cantine

Fabio Guarino in Live painting con Arte in Circolo

DOMENICA 13 OTTOBRE:

JackSound Dj

Giulia Golino – Cook Eat Love con “Amore a prima Insta”

Ivan Cecere con “La Coppia che Scotta” show cooking

Martina Lupi e Caffè Musetti con “LatteART”

I Viaggiattori presentano anteprima dello show “Sister Act”

Prodotti delle aziende con Campagna Amica Piacenza

ORARI

– Sabato 12 Ottobre – Dalle 16 alle 24

Dalle ore 21 INGRESSO LIBERO

– Domenica 13 Ottobre – Dalle 12 alle 20

LOCATION

Ex Chiesa di Sant’Agostino

Stradone Farnese, 14 – 29122 Piacenza

In collaborazione con:

Osteria Del Morino | I Cucinieri di Adriana Damasio | Birrificio Artigianale La Buttiga | La Pizza + 1 S.p.a | Azienda Agricola Pisaroni “Cascina Pizzavacca” | Salumificio La Rocca | Caffè Musetti | Enoteca del Corso | Le Cantine di Corte | Graffignana srls | Angelo Azienda Capitelli | Panificio Sala | Battisti | Illica Vini – Organic wines – Vini biologici | Il Poggiarello | Coppini Arte Olearia | Latteria Sociale Stallone

Thanks to:

Consorzio Piacenza Alimentare | Cagis | Braviporte | Spazio Esperienze Davide Groppi | Gruppo Ponginibbi | Padana Impianti Official | Koropack

INFO E CONTATTI

Cell. 349.8905841 – 346.1447256

www.piazzagrandetour.it