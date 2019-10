“Con i nuovi treni nulla è cambiato, i pendolari viaggiano stipatissimi”

Tutto cambia perché nulla cambi. La segnalazione inviata da un lettore sembra dimostrare che Trenitalia abbia fatto propria la citazione più famosa del Gattopardo.

Ecco le foto e il testo inviati nella serata del 23 ottobre 2019.

“La Regione Emilia Romagna e Trenitalia avevano promesso che con i nuovi treni Rock le cose sarebbero cambiate… infatti al posto di 8 carrozze ne hanno messe 5 e pur essendo più capienti i posti sono rimasti gli stessi o forse qualcuno in meno!

Guardate in allegato: si viaggia stipatissimi sul treno 2285 da Milano Centrale a Rimini delle 18.15 (uno dei treni più utilizzati dai pendolari piacentini) e manca quasi lo spazio per rimanere in piedi”.