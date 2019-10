Con i volontari del Touring Club ogni sabato porte aperte in Santa Maria in Cortina

I volontari del Touring Club Italiano, in collaborazione con la diocesi di Piacenza e Bobbio, aprono le porte della chiesa di Santa Maria in Cortina a Piacenza con il progetto “Aperti per Voi”.

Come spiegato in occasione della presentazione dell’iniziativa – a cui ha voluto presenziare anche il vescovo mons. Gianni Ambrosio – da Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano e da Manuel Ferrari, direttore ufficio beni culturali della diocesi, ogni sabato dalle 16 alle 19, a partire dal 26 ottobre, sarà possibile visitare una delle chiese più antiche del territorio piacentino, fortemente rivalutata nell’ultimo anno grazie all’evento della “discesa al pozzo di Sant’Antonino”, l’ipogeo di epoca romana (datato IV secolo) che avrebbe ospitato le reliquie del santo patrono della città.

“La nostra chiesa piacentino-bobbiese è da sempre impegnata nella produzione e salvaguardia di un patrimonio culturale di immenso valore sia sotto il profilo storico-artistico che identitario – ha affermato Manuel Ferrari -. Esso è custode di una tradizione di fede millenaria trasmessa da una generazione all’altra, capace di esprimere una bellezza autentica che “trasforma” l’uomo di ogni tempo che con essa entra in relazione. Siamo consapevoli – ha aggiunto – che tra i compiti a cui è chiamata oggi la Chiesa, vi deve essere un impegno per la trasmissione alle future generazioni di questa straordinaria risorsa, oltre al bisogno di stimolare un coinvolgimento attivo per la conoscenza e valorizzazione”.

“L’avvio di ‘Aperti per Voi’ a Piacenza è testimonianza tangibile dell’impegno attivo e concreto dei volontari – ha poi evidenziato Iseppi – che ricoprono oggi un ruolo fondamentale nella società. Il crescente impegno dei soci del Touring a favore del progetto è un indicatore del forte radicamento al territorio, del senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti non solo della propria città, ma anche del proprio Paese.

APERTI PER VOI – Il progetto “Aperti per Voi” è un’iniziativa del Touring Club Italiano che – dal 2005 – valorizza l’arte e la cultura italiana, favorendo l’apertura di luoghi con la collaborazione dei soci volontari per il Patrimonio culturale. L’intento è quello di promuovere e diffondere la conoscenza dei beni culturali consentendo la visita – in modo sistematico e continuativo – di luoghi solitamente chiusi al pubblico.

Per partecipare al progetto “Aperti per Voi” e fare esperienza di volontariato culturale in uno dei luoghi simbolicamente adottati dal Touring Club Italiano, si può compilare il form all’indirizzo https://www.touringclub.it/i-luoghi-aperti-per-voi