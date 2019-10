Conad, arrivano i peluche dei dinosauri in favore della Casa di Iris

E’ stata presentata nell’aula consiliare del Municipio di Piacenza l’iniziativa promossa da Conad “Dino&Company” che è attiva dal primo ottobre in tutti i punti vendita in cui opera Conad Centro Nord: Lombardia e Emilia Romagna (per le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia).

Fino al 31 ottobre, con una spesa minima di 25 euro, più un contributo di 4,50 euro, si potrà avere uno dei 7 peluche rappresentanti animali preistorici: 5 sono dinosauri (tirannosauro – stegosauro – triceratopo-pteranodonte- brachiesauro) e 2 sono gli amici dell’era glaciale (mammut e tigre dai denti a sciabola).

Inoltre, con l’acquisto di tre peluche (anche in momenti diversi) il cliente potrà ricevere in regalo uno dei quattro Dino Puzzle in 3D (1 puzzle per ogni 3 peluche acquistati).

Per ciascun peluche saranno destinati in beneficenza 0,50 euro a favore di enti e associazioni territoriali a sostegno di sei progetti solidali rivolti per lo più ai bambini o a persone in stato di fragilità.

Per la provincia di Piacenza la donazione sarà a favore dell’Hospice Casa di Iris, di cui Conad è partner solidale da molti anni.

Dal 2011 ad oggi Conad Centro Nord ha donato 34 mila euro a progetti inerenti all’Hospice passando dall’Albero degli Amici, i Cuccioli del Cuore, le Luci del Cuore fino ai Super Coccolosi.

“Conad sente sempre più l’esigenza di andare al di là della sua natura commerciale e di impegnarsi a sostegno di progetti che valorizzino il territorio e le comunità di cui facciamo parte” – ha affermato Veronica Corchia, responsabile Relazioni esterne di Conad Centro Nord -:“ne è una dimostrazione la collaborazione che da anni ci vede al fianco della Casa di Iris per l’Hospice e che ci vede oggi a presentare questa nuova iniziativa e a discuterne già di future. Per noi la persona è al centro soprattutto in momenti di particolare fragilità. Ci auguriamo un grande successo anche per i protagonisti della preistoria di quest’anno contando sempre sulla generosità degli abitanti di Piacenza”.

“Con Conad la collaborazione, nata qualche anno fa, è diventata un vero e proprio sodalizio. Ringrazio tutti coloro che in qualche modo, con un piccolo gesto, contribuiranno al buon esito dell’iniziativa dando quindi linfa al lavoro portato avanti dalla Fondazione Casa di Iris atto a migliorare la vita dei malati e a dare supporto psicologico agli ospiti e ai familiari” – ha detto poi Lorena Masarati, Coordinamento Linea Sanitaria della Cooperativa Pro.Ges . “Ancora una volta grazie, sostenere il complesso lavoro di una realtà come l’hospice, significa aiutare concretamente pazienti gravi e le loro famiglie che si trovano in una situazione in di grande bisogno”.

Anche l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Piacenza, Federica Sgorbati ha rinnovato il ringraziamento a Conad Centro-Nord: “È un ulteriore e sentito ringraziamento quello che rivolgo a nome dell’Amministrazione comunale a Conad Centro-Nord che con questa iniziativa rinnova il sostegno alla Casa di Iris e, quindi, a tutto il territorio comunale. Anche attraverso un semplice peluche, simbolo di tenerezza, Piacenza conferma il suo cuore grande nei confronti del prossimo e del nostro hospice, insostituibile punto di riferimento della nostra città”.

Infine, il Presidente della Fondazione Casa di Iris Sergio Fuochi ha ringraziato Conad “per la sensibilità e il sostegno concreto dimostrato in questi anni nei confronti della Casa di Iris. La realizzazione di iniziative per la raccolta fondi a scopo benefico caratterizzano questo marchio della grande distribuzione alimentare e il suo supporto economico ha contribuito, in questi anni, al pagamento del canone annuale che l’Associazione Insieme per l’Hospice deve per contratto al Consorzio Iris, gestore della struttura”.