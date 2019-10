Contro Oglio Po secondo ko consecutivo per la Virtus RiverPonte

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus RiverPonte che cade contro Oglio Po. Una Virtus incerottata e nervosa non riesce ad avere la meglio contro una formazione assolutamente alla sua portata e gioca un buon basket solo nei primi due periodi.

Nel primo quarto ai canestri di Markovic e Di Giorgio rispondono prontamente Decò e Taboni e il parziale si chiude con il punteggio di 24 a 21 a favore dei padroni di casa. Al ritorno in campo nel secondo parziale sembra che la Virtus, trascinata da uno scatenato Cottini che aumenta la pressione difensiva e mette a referto 11 punti consecutivi, possa infastidire gli esperti giocatori cremonesi, ma le rotazioni di cui dispongono gli ospiti e la precisione ai tiri liberi – alla fine 27 su 35 – consentono ai ragazzi di coach Maffei di chiudere il parziale sul punteggio di 43 a 42.

Dopo il riposo lungo la partita si innervosisce troppo anche a causa di alcuni decisioni arbitrali discutibili tanto che iniziano a fioccare tanti falli tecnici quasi tutti a favore degli ospiti. La Virtus nonostante l’impegno non trova quasi più la via del canestro e gli avversari riescono a chiudere sul punteggio di 54 a 60. Nell’ultima frazione la Virtus continua a contestare alcune scelte arbitrali e, nonostante le bombe del Baci e Pari, i liberi di Bricchi e un buon canestro di Villani, il divario rimane pressochè invariato e la contesa si chiude sul punteggio di 75 a 81.

Da segnalare sia la generosa prova del lungo di Di Giorgio che, nonostante i 3 falli rimediati nei primi minuti periodi, riesce ad essere sempre lucido ed efficace che quella di Cottini che, nonostante qualche errore nel finale, dimostra un grande attaccamento alla maglia offrendo una prestazione importante.

In attesa delle decisioni del giudice sportivo si torna in palestra per preparare la difficilissima trasferta di Cortemaggiore che si trova ai piani altissimi della classifica.

VIRTUS RIVERPONTE – BASKET OGLIO PO 75/81 (24/21, 43/42, 54/60, 75/81)

COTTINI 18, BRICCHI 11, BACIGALUPI 5, PARI 10,VILLANI T., VILLANI E.9, MERLI. ,PLUCHINO, DI GIORGIO 9, PIROLO 2, MARKOVIC 11, ALLENATORI LUCEV E BUSA