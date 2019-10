Controlli in 4 locali, riscontrate diverse irregolarità

I controlli interforze della serata tra il 4 e il 5 ottobre non hanno portato, a Piacenza, solo all’arresto del giovane marocchino che avrebbe dovuto essere a casa ai domiciliari, anziché al pub.

Gli agenti della Questura, insieme ai colleghi del reparto di prevenzione crimine, Guardia di Finanza con unità cinofila e polizia locale e ispettorato del lavoro, hanno passato al setaccio 4 locali della città: in piazza Cittadella, barriera Roma, Sant’Antonio, via Cremona.

Oltre 70 le persone controllate, di cui 35 straniere, 19, complessivamente, con precedenti.

Dai controlli amministrativi sono emerse numerose irregolarità.

In alcuni esercizi commerciali è stata riscontrata l’assenza o incompletezza degli appositi cartelli per avvisare della presenza di impianti sorveglianza. Inoltre, in alcuni cartelli, non era indicato chi fosse il titolare del trattamento dei dati. A questo proposito sono state elevate due sanzioni, dai 3mila ai 10mila euro.

In altri casi erano assenti i cartelli dedicati al divieto di fumo, oltre che per l’indicazione degli orari di apertura e chiusura. Riscontrata anche l’assenza di tabelle contenenti gli allergeni per alcuni prodotti freschi confezionati. L’Ausl farà accertamenti in questo senso.

Un locale con impianto di diffusione musicale era inoltre sprovvisto della valutazione dell’impatto acustico, mentre un altro esercizio dovrà rispondere di occupazione di suolo pubblico. In un caso non era indicato il piano di emergenza anti incendio.

Infine, in un locale da poco inaugurato, non figuravano dipendenti: l’ispettorato del lavoro compirà accertamenti.

Intensa l’attività svolta dalla Questura nei controlli svolti nei locali di città e provincia.

Da gennaio a oggi sono stati applicati cinque articoli 100, imponendo ai gestori da un minimo di 10 giorni di chiusura ad un massimo di 60. Circa 200 le espulsioni di cittadini stranieri non in regola effettuate (27 accompagnamenti alla frontiera, 44 accompagnamenti cpr), 21 i fogli di via emessi, oltre a 11 avvisi orali.