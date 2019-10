Cna Piacenza compie 50 anni, assemblea e tavola rotonda con De Micheli e Vaccarino

Cna Piacenza festeggia il 50° anniversario di fondazione. Oggi, venerdì 11 ottobre, nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni si terrà l’Assemblea pubblica celebrativa (inizio alle ore 17.30) dell’associazione, in cui verranno ripercorsi gli eventi più importanti e ricordati i principali protagonisti di questo primo mezzo secolo di storia dell’associazione piacentina dell’artigianato e della piccola e media impresa.

L’Assemblea – dopo i saluti introduttivi del sindaco di Piacenza e Presidente della Provincia Patrizia Barbieri, del Prefetto Maurizio Falco, del Presidente della Camera di Commercio Alfredo Parietti e del Presidente regionale di CNA, Dario Costantini – vedrà la relazione del Presidente provinciale di CNA, Giovanni Rivaroli, a cui seguiranno le premiazioni delle aziende associate da almeno 40 anni e delle imprese che si sono distinte per gli eccellenti risultati conseguiti.

Momento centrale dell’Assemblea, la tavola rotonda dal titolo “Infrastrutture, sviluppo economico ed innovazione: quale futuro possibile?”, che vedrà al tavolo dei relatori il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, on. Paola De Micheli, e il Presidente nazionale di CNA, Daniele Vaccarino, moderati dal giornalista Robert Gionelli.

“Vogliamo festeggiare questi primi cinquanta anni di storia della nostra Associazione – precisa il Presidente Rivaroli – con un momento non soltanto celebrativo ed evocativo ma anche di approfondimento su temi di strettissima attualità. La mission principale di CNA, del resto, è quella di creare occasioni che possano migliorare ed impreziosire il percorso lavorativo dei propri associati, ed è pensando proprio a questo obiettivo che abbiamo voluto organizzare un’Assemblea come quella che si svolgerà venerdì al Collegio Alberoni”.

“Sarà anche un momento di confronto con le Istituzioni e le altre realtà produttive del nostro territorio, un’Assemblea dedicata principalmente ai nostri associati ma anche ai nostri padri fondatori e a tutte le persone che hanno contribuito a scrivere questi primi cinquanta anni di storia di CNA Piacenza”.

SPECIALE ANNULLO POSTALE – Poste Italiane, in occasione del 50° anniversario dell’Associazione Territoriale di Piacenza della CNA, ha approntato uno speciale annullo postale che si potrà ottenere venerdì 11 ottobre dalle 16.45 alle 20.45 nello spazio allestito in Via Emilia Parmense n. 77 a Piacenza.

Nei giorni successivi alla manifestazione, i marcofili e coloro che volessero richiedere gli annulli possono inoltrare le commissioni a: Poste Italiane / U.P. Piacenza Centro / Sportello Filatelico Via Sant’Antonino, 40 – 29121 Piacenza (tel. 0523 316469).

Poste Italiane attiva Servizi Filatelici Temporanei dotati di bolli speciali che riproducono con scritte e immagini il tema di manifestazioni legate ad eventi di notevole interesse culturale, economico e sociale: convegni, congressi, raduni, fiere, mostre, celebrazioni di eventi storici, manifestazioni filateliche, sportive, culturali, umanitarie, anniversari di personalità non viventi, inaugurazioni di opere pubbliche di particolare rilevanza locale o nazionale.

Il servizio è rivolto a chi intenda pubblicizzare e storicizzare il proprio evento con la realizzazione del bollo speciale (Enti Pubblici o privati, Associazioni, Società, Partiti Politici, Organizzazioni sindacali, comitati promotori o organizzatori di manifestazioni).