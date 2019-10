Gruppo Piacentino

Rotary Club Fiorenzuola per la Via Francigena

Il “cammino” come esperienza di arricchimento personale e strumento di conoscenza e valorizzazione del proprio territorio.

Questo è stato il tema della quarta Conviviale del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda, organizzata presso l’Ex Macello fiorenzuolano, giovedì 3 ottobre.

E’ stato un appuntamento denso di spunti, emozioni, messaggi, solidarietà e coinvolgimento: una conviviale che ha visto un’ottima partecipazione e la collaborazione di diverse realtà, territoriali e non.

Un centinaio gli intervenuti, una risposta decisa del territorio per la chiamata del Rotary a valorizzare e sostenere peculiarità del proprio territorio: la Via Francigena e l’Ostello dei Pellegrini di Fiorenzuola d’Arda.

Al tavolo presidenziale hanno seduto diverse associazioni e realtà locali: l’Amministrazione, attraverso il sindaco Romeo Gandolfi, ha voluto sottolineare l’importanza di essere sempre al fianco delle iniziative territoriali. Con lui, per sostenere il progetto, anche la vicensindaco Paola Pizzelli e diversi membri del Consiglio Comunale.

Presenti anche Alberto Rota, Presidente di Confindustria Piacenza e Nicolò Maserati e Francesca Chittolini, rispettivamente, Presidenti di Confesercenti di Piacenza e Parma.

La Via Francigena è stato il tema della serata.

Non poteva, quindi, mancare l’intervento dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, rappresentata dal project manager Sami Tawfik, promotrice di questo itinerario culturale che, partendo da Canterbury, arriva a Roma, dopo aver attraversato Francia, Svizzera e ben 7 regioni italiane. I pellegrini che la percorrono stanno crescendo in modo esponenziale, sono arrivati a 50.000 all’anno e puntano ad avvicinarsi ai numeri del Cammino di Santiago (100.000 annuali).

L’obbiettivo dell’Associazione, che riunisce 155 Comuni toccati dal cammino, è quello di far diventare la Francigena Patrimonio dell’Umanità Unesco, proprio perché ha il merito di far conoscere l’Europa agli Europei.

L’AEVF si basa, oltre che sul sostegno delle Amministrazioni, delle medie e piccole imprese e degli Istituti di Ricerca, sulla collaborazione di associazioni del territorio, come Fiorenzuola in Movimento, rappresentata nella serata da Andrea Tagliaferri e Daniela Ceresa. Si tratta di un gruppo di volontari con lo scopo di promuovere il proprio territorio con diversi i progetti, rivolti anche ai più piccoli.

Don Gianni Vincini ha, invece, voluto sottolineare l’importanza di un cammino che è metafora del percorso della vita, evidenziando che anche San Fiorenzo, patrono di Fiorenzuola, visse questa dimensione di pellegrino.

I rappresentanti Confesercenti di Parma e Piacenza, intervenuti grazie al socio Fausto Arzani, hanno presentato il loro progetto, in occasione di Parma capitale della cultura. E’ stato il dott. Cantoni che ha parlato della collaborazione delle Confesercenti delle due Province per una ricerca sulla Via Francigena come via dei pellegrini ma anche via del commercio. Ci sarà, ad esempio, una mappatura dei punti di ristorazione sul cammino, partendo dall’antichità, grazie ai documenti degli Archivi di Stato delle due città.

La relazione cardine della serata è stata affidata ad Antonello Menne, avvocato e docente universitario, ma qui intervenuto come camminatore della Francigena, oltre che del Cammino di Santiago e di Gerusalemme.

Il professore, autore del libro “Tanta Vita” (i cui proventi sono destinati all’Opera Cardinal Ferrari) ha voluto parlare della sua esperienza, sottolineandone soprattutto la dimensione personale di cammino il cui obbiettivo deve essere quello di ascoltare e di ascoltarsi per ritornare ad apprezzare sapori e sensazioni dell’infanzia.

Significativa la testimonianza di Menne secondo cui un pellegrino vive di incontri e, dunque, promuovere un cammino significa promuovere l’accoglienza.

La serata si è conclusa con l’offerta di alcuni prodotti tipici, messi a disposizione da sponsor locali quali: Consorzio Co. Lat., Salumificio La Coppa, Cantina Valtidone e Cantine Casabella.

La cifra raccolta, di ben 1500 €, andrà a sostegno dell’Ostello dei Pellegrini di Fiorenzuola d’Arda che, ogni anno, dà ospitalità a un migliaio di camminatori.

La serata ha generato grande soddisfazione in tutti gli ospiti che sono stati allietati dai piatti magistralmente preparati dallo Chef Claudio Cesena della Locanda San Fiorenzo e dal suo staff.

La conclusione del Presidente Rotary, Francesco Timpano, ha voluto evidenziare l’impegno di tutto il Club per la riuscita dell’iniziativa e, soprattuttol’idea di utilizzare la rete dei Rotary diffusa in tutta Europa