Coppa Italia Serie C, Piacenza – Imolese il 6 novembre al Garilli

Coppa Italia Serie C, la Lega Pro ha reso noto il programma del secondo turno con date e orari. Il Piacenza se la vedrà al Garilli contro l’Imolese il prossimo 6 novembre, con fischio d’inizio alle ore 14.30.

IL TABELLONE

Le gare si svolgeranno in gara unica a eliminazione diretta: in caso di parità al 90′ verranno disputati i supplementari e, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore. La vincente di Piacenza – Imolese, affronterà negli ottavi di finale la vincente della sfida tra Ravenna e Cesena

IL PROGRAMMA

PADOVA – L.R. VICENZA Ore 20.30

MONZA – PRO PATRIA Ore 17.30

JUVENTUS U23 – ALESSANDRIA Ore 20.30

PRO VERCELLI – CARPI Ore 15

PIACENZA – IMOLESE Ore 14.30

RAVENNA – CESENA Ore 20.30

ROBUR SIENA – AREZZO Ore 20.30

VITERBESE CASTRENSE – TERAMO Ore 18.30

TERNANA – FERMANA Ore 20.30

AVELLINO – CAVESE Ore 20.30

CASERTANA – BISCEGLIE Ore 20.30

CATANZARO – MONOPOLI Ore 15

REGGINA – POTENZA Ore 20.30

FERALPISALÒ – LECCO Giovedì 7 novembre Ore 20

TRIESTINA – VIRTUSVECOMP VERONA Mercoledì 13 novembre Ore 17

CATANIA – SICULA LEONZIO Mercoledì 20 novembre Ore 20.45