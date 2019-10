Corsi di italiano per stranieri e analfabeti, prima lezione il 15 ottobre nella sede CRI

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Piacenza, realizza già da parecchi anni un corso didattico per l’insegnamento della lingua italiana a favore degli stranieri e degli analfabeti presenti nel nostro territorio.

“Il corso – spiegano – si propone come strumento di promozione della lingua italiana soprattutto nel confronto di coloro che arrivano da altri paesi e come mezzo di aiuto ad una qualità di vita spesso resa difficile da condizioni precarie. Una positiva capacità di dialogo è un supporto e si presenta come migliore prevenzione contro il rischio di esclusione sia nel lavoro che nella società”.

Le lezioni, tenute da insegnanti con l’aiuto di alunni dei licei di Piacenza, inizieranno il 15 di ottobre alle ore 15 presso la sede di Cri in Viale Malta n. 5. Chi volesse iscriversi dovrà anticipatamente telefonare in segreteria 0523-324355 lasciando il proprio nominativo ed il proprio numero di telefono.