Cotrebbia, ordigno bellico ritrovato in un campo

Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato rinvenuto in un campo a Cotrebbia di Calendasco (Piacenza).

Si tratta di un proiettile di artiglieria da 105 millimetri, di oltre 30 centimetri di lunghezza e con all’interno circa 2 chili di tritolo (nella foto). Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri: l’area è stata delimitata in attesa dell’intervento degli artificieri dell’Esercito del Secondo Reggimento Genio Pontieri, che rimuoveranno e faranno brillare in sicurezza l’ordigno in un luogo idoneo.