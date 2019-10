Crisi Selta, Morani a Foti “Cessione dei complessi aziendali”

“E’ necessario un impegno straordinario da parte delle istituzioni, soprattutto a causa dell’enorme passivo di 47 milioni di euro accumulato dall’azienda, figlio di errate scelte gestionali” lo denunciava ad agosto con una interrogazione parlamentare Tommaso Foti, deputato piacentino di Fratelli d’Italia, volta a mantenere alta l’attenzione del Governo sulla grave crisi che ha colpito la Selta S.p.A.

Crisi che interessa un’azienda che occupa circa 250 dipendenti, con diversi sedi operative sul territorio nazionale, tra le quali quella di Cadeo. “All’interrogazione – spiega Foti – dopo il cambio di Governo, ha risposto la Sottosegretaria allo Sviluppo Economico Alessia Morani (PD), la quale ha evidenziato che “in data 7 agosto i Commissari Straordinari hanno depositato il programma della procedura, redatto secondo l’indirizzo della cessione dei complessi aziendali. I Commissari hanno riscontrato punti deboli nella situazione di immobilità, che ha causato perdite di mercato. Per contro gli stessi Commissari hanno sottolineato che le professionalità presenti in azienda sono un importante asset da valorizzare e sono fiduciosi sulla ripresa aziendale”.

La rappresentante del Governo ha quindi aggiunto che “il Ministero dello Sviluppo Economico è in attesa del parere del Comitato di Sorveglianza per il completamento dell’istruttoria finalizzata all’autorizzazione all’esecuzione del programma della procedura”. Per Foti la situazione resta emergenziale “se gli stessi Commissari scrivono a chiare lettere che la dilazione dei tempi aggrava la situazione di crisi dell’azienda, è necessario agire senza indugi ma senza pensare a ipotizzate parziali cessioni delle attività aziendali che segnerebbero la fine di Selta”.

Foti conclude evidenziando che “Fratelli d’Italia sarà sempre in prima linea per pretendere, qualsiasi sarà il percorso che verrà intrapreso, che i primi ad essere tutelati siano i lavoratori, le vere e uniche vittime di una pregressa discutibile gestione dell’azienda”.