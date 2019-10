Cultura tecnica, in Confindustria incontro con gli studenti delle scuole medie e superiori

Il prossimo 21 ottobre dalle 9 alle 13, nella sede di Confindustria Piacenza ci sarà un incontro di orientamento sulla cultura tecnica rivolto agli studenti delle secondarie di primo e secondo grado.

L’incontro, coordinato dal Consorzio di formazione Forpin, rientra nel “Festival della cultura tecnica” che da ottobre fino a dicembre vedrà diverse iniziative sul territorio coordinate dalla Provincia.

Per sensibilizzare la giovane platea alla cultura tecnica, Forpin ha invitato manager e imprenditori di organizzazioni significative per il nostro territorio che, grazie alla tecnica dello storytelling narreranno la propria esperienza, in chiave umana e professionale e parleranno dell’azienda per cui lavorano, svelandone la mission, i valori, il mercato in cui opera, e tanto altro che possa interessare un giovane che si chieda cosa significhi lavorare e quali soddisfazioni possa dare operare in ambito tecnico scientifico.

Tutto ciò tenendo conto la grande richiesta di tecnici da parte del mondo delle imprese.

Programma

9.15 -9.30: inizio lavori

9.30 – 10: primo intervento Francesco Rolleri

10.00 – 10.15 – domande al relatore da parte del giornalista e del pubblico

10.15 – 10.45 – secondo intervento Musetti – Alessia Girasoli

10.45 – 11: domande al relatore da parte del giornalista e del pubblico

11.00 – 11.30: terzo intervento relatore Dario Capellini

11.30 – 11.45: domande al relatore da parte del giornalista e del pubblico

11.45 – 12.30: quarto intervento relatore della rete Piacenza Orienta

12.30 – 13: domande dal pubblico a Piacenza Orienta Federica Morandi (piacenza orienta)

13: fine lavori

Coordina Gaetano Rizzuto