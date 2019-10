Dà in escandescenze e aggredisce due controllori

Attimi di tensione nella mattinata del 24 ottobre in Piazza Cavalli a Piacenza su un autobus della linea 2.

Alla richiesta di esibire il biglietto di viaggio un uomo, di origine straniera, avrebbe aggredito due controllori: dopo qualche momento di discussione, tra i tre sarebbe iniziata quindi una vera e propria colluttazione.

Immediatamente sul posto è intervenuta la polizia per riportare la situazione alla normalità.

Non si sanno ancora al momento le condizioni dei due controllori, trasportati in Pronto Soccorso anche se non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.

Illeso invece l’autista che – come fanno sapere da Seta, azienda che gestisce il trasporto pubblico a Piacenza – farà rapporto appena rientrato in sede.