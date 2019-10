“Disturbi apprendimento, discuterne sulla base dei risultati della ricerca scientifica”

Riceviamo l’intervento di Francesca Cavallini, presidente della Cooperativa sociale Tice Live and Learn sul tema dei disturbi specifici dell’appredimento

La dislessia, i disturbi specifici dell’apprendimento: secondo me

“Alla mia epoca non c’erano mica così tanti dislessici o robe simili: se non avevi voglia di leggere andavi a lavorare e via…”.

“Quando uno non legge ci vorrebbe qualche scappellotto in più, mica disturbo della lettura”.

“Anche io scrivevo a zampa di gallina, ma mica stavano tanto lì: quaderni e quaderni di aste e via…”.

“Adesso non puoi più dire niente a un bambino che salta fuori che ha la dislessia o delle altre cose, ma se si tornasse ai vecchi metodi…”.

“Ma se si impegnassero davvero e sul serio secondo me riuscirebbero a leggere”.

Sono certa che a qualunque lettore di PiacenzaSera.it sarà capitato di sentire discorsi di questo tipo. Ma alla fine cosa sono questi disturbi dell’apprendimento? Se li sono inventati i maestri e gli psicologi? Ed è vero che sono aumentati perché i genitori vogliono proteggere i bambini dall’insuccesso?

Per chi davvero fosse interessato a sapere cosa sono i disturbi dell’apprendimento e a approfondire con serietà il tema consiglio di visitare il sito di airipa (https://www.airipa.it/) un’autorevole associazione italiana che si occupa di ricerca e intervento sui disturbi specifici dell’apprendimento.

Io sfrutterò l’opportunità che PiacenzaSera.it mi ha offerto per parlare delle opinioni che ciascuno di noi ha su determinati temi sanitari, sulle scelte che fa rispetto a dove esprimerle. Parlare di dislessia, DSA, disturbi dell’attenzione e altre psicopatologie non è di per sè sbagliato: le discussioni, anche in contesti non istituzionali, contribuiscono a generare il bisogno di cultura e a ridurre lo stigma.

La psicologia è una scienza giovane e capita spesso di essere diffidenti; inoltre è più facile che un individuo si senta competente nel discutere del perché un bambino legge male o si muove troppo piuttosto che esprimere congetture sulla causa di un virus gastrointestinale. Psicologia e neuropsicologia sono però una scienza esattamente come biologia e medicina. Le basi neurobiologiche, le origini genetiche, i diversi effetti su comportamento e apprendimento dei disturbi dell’apprendimento sono oggetto di studio da più di 50 anni.

Quindi la mia opinione è che chiunque esprime opinioni sui disturbi specifici dell’apprendimento che differiscono dai risultati a cui è giunta la ricerca scientifica dovrebbe sapere che si tratta del suo pensiero.